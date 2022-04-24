«Вест Хэм» готов подписать Мойзе Кина в случае вылета «Эвертона»

«Вест Хэм» предпримет попытку приобрести нападающего Мойзе Кина, если «Эвертон» не сохранит прописку в Английской премьер-лиге по итогам сезона.

Кин в настоящий момент выступает за «Ювентус» на правах аренды, но туринский клуб не слишком заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим. Как информирует The Daily Star, 22-летний итальянец может продолжить карьеру в «Вест Хэме», если «Эвертон», которому принадлежит игрок, вылетит в Чемпионшип.

По данным источника, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является большим поклонником таланта Кина, примерная стоимость трансфера которого оценивается в 20 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Мойзе Кин провёл 27 матчей в Серии А, отметившись 4 забитыми мячами.