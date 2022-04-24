Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» готов подписать Мойзе Кина в случае вылета «Эвертона»

24 Апреля 2022 • 15:38 Комментировать
Челси
0:0
Вест Хэм
1.50 4.40 6.70
1-й тайм

«Вест Хэм» предпримет попытку приобрести нападающего Мойзе Кина, если «Эвертон» не сохранит прописку в Английской премьер-лиге по итогам сезона.

Кин в настоящий момент выступает за «Ювентус» на правах аренды, но туринский клуб не слишком заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим. Как информирует The Daily Star, 22-летний итальянец может продолжить карьеру в «Вест Хэме», если «Эвертон», которому принадлежит игрок, вылетит в Чемпионшип.

По данным источника, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является большим поклонником таланта Кина, примерная стоимость трансфера которого оценивается в 20 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Мойзе Кин провёл 27 матчей в Серии А, отметившись 4 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Вест Хэм Мойзе Кин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 29 минута Брайтон 1:0 Саутгемптон 2.23 3.40 3.40
Идет 29 минута Бёрнли 0:0 Вулверхэмптон 2.90 3.10 2.70
Идет 29 минута Челси 0:0 Вест Хэм 1.60 4.20 5.80
24.04  18:30 Ливерпуль ... Эвертон 1.21 7.20 14.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
15:53 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я очень люблю «Тоттенхэм» и переживаю за результаты команды»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов подписать Мойзе Кина в случае вылета «Эвертона»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» — «Вест Хэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
14:26 · Англия. Премьер-лига
Осимхен приостановил переговоры с «Арсеналом», чтобы дождаться итогов сезона АПЛ
14:06 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард считает, что Алли способен вернуть свою невероятную форму
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на защитника сборной Хорватии
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался от возможности подписать Погба
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Гнабри
13:24 · Англия. Премьер-лига
Далот: Всем в «Манчестер Юнайтед» нужно повзрослеть
13:18 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер отказал «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Челси»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Для «Манчестер Юнайтед» уже всё кончено»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о Деклане Райсе
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов выложить круглую сумму за форварда «Ромы»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Эриксена
Все новости
Рекомендуем