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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель ответил на вопрос о Деклане Райсе

24 Апреля 2022 • 13:04 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.40 6.60
Через 1 ч. 27 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своём отношении к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу.

23-летний хавбек отказался подписывать новое соглашение с «молотобойцами». В приобретении Райса заинтересованы практически все ведущие клубы Английской премьер-лиги, включая «Челси».

На вопрос о том, как высоко Тухель оценивает уровень Райса, немец без раздумий ответил: «Очень высоко», добавив также: «Райс – впечатляющий футболист и отличный парень. Он вышел из академии «Челси», и сейчас он доказывает свои качества. Мне нравится, как он играет», – заявил наставник «синих» на пресс-конференции.

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Томас Тухель Деклан Райс
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