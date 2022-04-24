Тухель ответил на вопрос о Деклане Райсе

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своём отношении к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу.

23-летний хавбек отказался подписывать новое соглашение с «молотобойцами». В приобретении Райса заинтересованы практически все ведущие клубы Английской премьер-лиги, включая «Челси».

На вопрос о том, как высоко Тухель оценивает уровень Райса, немец без раздумий ответил: «Очень высоко», добавив также: «Райс – впечатляющий футболист и отличный парень. Он вышел из академии «Челси», и сейчас он доказывает свои качества. Мне нравится, как он играет», – заявил наставник «синих» на пресс-конференции.

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 75 млн евро.