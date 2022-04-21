Вернер о голе против «Арсенала»: «Он не сделал меня счастливым»

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер прокомментировал вчерашнее поражение своей команды в дерби против «Арсенала», которое «синие» проиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:4. Напомним, что в первом тайме Вернер сравнял счёт в матче ударом с дальней дистанции.

«Конечно, неплохо, когда ты забиваешь. Но я играю в командном виде спорта. Мы проиграли, поэтому мой гол не сделал меня счастливым. В последних трёх домашних матчах мы пропустили слишком много голов, но мы хотим вернуться сильнее. В воскресенье у нас будет ещё один важный матч дома», – заявил Вернер после игры.

Напомним, что Тимо Вернер в последних четырёх матчах за «Челси» забил три гола и отдал одну голевую передачу.