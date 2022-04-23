Рюдигер принял решение покинуть «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер принял решение покинуть клуб по окончанию сезона. Немец не может продлить контракт с клубом из-за наложенных санкций. По сообщения The Telegraph, новым клубом защитника, скорее всего, станет мадридский «Реал».

Ранее «Челси» предлагал Рюдигеру зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю, что могло стать самой высокой зарплатой для защитника в истории клуба. Немец отклонил это предложение, потребовав вдобавок заплатить ему подписной бонус в размере 10 миллионов фунтов.

«Челси» считает, что клуб сделал более чем достаточно, чтобы сохранить футболиста. По окончанию сезона «синих» покинет ещё один защитник – Андреас Кристенсен, который наверняка присоединится к «Барселоне».