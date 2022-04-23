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Рюдигер принял решение покинуть «Челси»

23 Апреля 2022 • 15:41 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.40 6.60
Через 23 ч. 17 мин.

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер принял решение покинуть клуб по окончанию сезона. Немец не может продлить контракт с клубом из-за наложенных санкций. По сообщения The Telegraph, новым клубом защитника, скорее всего, станет мадридский «Реал».

Ранее «Челси» предлагал Рюдигеру зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю, что могло стать самой высокой зарплатой для защитника в истории клуба. Немец отклонил это предложение, потребовав вдобавок заплатить ему подписной бонус в размере 10 миллионов фунтов.

«Челси» считает, что клуб сделал более чем достаточно, чтобы сохранить футболиста. По окончанию сезона «синих» покинет ещё один защитник – Андреас Кристенсен, который наверняка присоединится к «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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