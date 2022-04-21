Рюдигер вряд ли восстановится к матчу с «Вест Хэмом»

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер рискует пропустить несколько матчей из-за травмы паха. Вчера вечером немец не смог помочь своей команде в лондонском дерби против «Арсенала», который «синие» проиграли дома со счётом 2:4.

После игры главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что состояние Рюдигера сейчас смотрится плохо. Наставник сказал, что защитник вряд ли успеет восстановиться к воскресному дерби против «Вест Хэма», которое пройдёт на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, контракт Рюдигера с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона. Одним из претендентов на футболиста является туринский «Ювентус».