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Райс отклонил третье предложение «Вест Хэма» о продлении контракта

22 Апреля 2022 • 18:40 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.30 6.30
24.04 16:00

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение клуба о продлении контракта. Этот отказ стал уже третьим для футболиста, который, судя по всему, намерен покинуть стан «молотобойцев» ближайшим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, англичанин не желает продлевать контракт и считает, что уже готов сделать следующий шаг в карьере. В услугах Райса заинтересованы такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

При этом стоит отметить, что руководство «Вест Хэма» настаивает на неприкасаемости игрока. Ранее «молотобойцы» требовали за Райса сумму свыше 100 миллионов евро, которая спугнула всех потенциальных покупателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Феникс Райсинг
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