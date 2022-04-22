Райс отклонил третье предложение «Вест Хэма» о продлении контракта

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение клуба о продлении контракта. Этот отказ стал уже третьим для футболиста, который, судя по всему, намерен покинуть стан «молотобойцев» ближайшим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, англичанин не желает продлевать контракт и считает, что уже готов сделать следующий шаг в карьере. В услугах Райса заинтересованы такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

При этом стоит отметить, что руководство «Вест Хэма» настаивает на неприкасаемости игрока. Ранее «молотобойцы» требовали за Райса сумму свыше 100 миллионов евро, которая спугнула всех потенциальных покупателей.