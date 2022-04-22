Жоржиньо – приоритетная цель для Аллегри в «Ювентусе»

Полузащитник и вице-капитан лондонского «Челси» Жоржиньо может сменить команду следующим летом. Итальянец бразильского происхождения может оказаться в туринском «Ювентусе», который уже не первый год хочет видеть игрока в своём составе.

По сообщениям Calciomercato, Жоржиньо является главной трансферной целью тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Итальянец считает, что сделку возможно заключить, так как в 2023 году у полузащитника заканчивается контракт с «Челси».

Недавно главный тренер лондонского клуба Томас Тухель заявил, что «Челси» хочет продлить контракт с Жоржиньо.