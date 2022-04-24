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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» практически обеспечил попадание в Лигу чемпионов

24 Апреля 2022 • 17:54 Комментировать (2)
Челси
1:0
Вест Хэм
окончен

Лондонский «Челси» в мачте 34-го тура чемпионата Англии на своём поле сумел обыграть «Вест Хэм». Единственный мяч в матче забил Кристиан Пулишич в концовке поединка.

Также стоит отметить, что на 87-й минуте после вмешательства ВАР Крейг Доусон получил красную карточку за толчок Ромелу Лукаку в штрафной, а Жоржиньо не реализовал пенальти.

Лондонцы остались на третьем месте, имея в активе 65 очков и игру в запасе. Главным конкурентом, который может осложнить жизнь лондонцам, является «Манчестер Юнайтед». Отставание «красных дьяволов» составляет 11 очков, при этом максимально «МЮ» может набрать лишь 12. Таким образом, лондонцы практически обеспечили себе попадание в главный еврокубок.

Протокол игры  
Челси 1:0Вест Хэм
Менди ЭдуарЧалоба ТревоСилва ТьягоАспиликуэта СесарЛофтус-Чик Рубен  76' (Пулишич Кристиан (  76') Канте Н'ГолоЖоржиньо IIАлонсо Маркос   82'Маунт МэйсонХаверц Кай  76' (Зиеш Хаким (  76') Вернер Тимо  76' (Лукаку Ромелу (  76')
Запасные: Кенеди РобертСарр МалангБаркли РоссАррисабалага КепаНьигес Сауль
Фабьянски ЛукашДжонсон БенДоусон Крэйг   86'Крессуэлл АронЦоуфал ВладимирСоучек ТомашНоубл Марк  62' (Райс Деклан (  62') Масуаку АртурФорнальс ПаблоЯрмоленко Андрей  73' (Боуэн Джаррод (  73') Бенрахма Саид  78' (Лансини Мануэль (  78')
Запасные: Алез АджиболаФредерикс РайанКрал АлексВлашич НиколаАреола АльфонсАнтонио Майкл
24 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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окончен Брайтон 2:2 Саутгемптон 2.02 3.40 3.90
окончен Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон 2.65 3.00 2.95
окончен Челси 1:0 Вест Хэм 1.50 4.40 6.70
24.04  18:30 Ливерпуль ... Эвертон 1.21 7.20 14.00
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