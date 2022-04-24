«Челси» практически обеспечил попадание в Лигу чемпионов

Лондонский «Челси» в мачте 34-го тура чемпионата Англии на своём поле сумел обыграть «Вест Хэм». Единственный мяч в матче забил Кристиан Пулишич в концовке поединка.

Также стоит отметить, что на 87-й минуте после вмешательства ВАР Крейг Доусон получил красную карточку за толчок Ромелу Лукаку в штрафной, а Жоржиньо не реализовал пенальти.

Лондонцы остались на третьем месте, имея в активе 65 очков и игру в запасе. Главным конкурентом, который может осложнить жизнь лондонцам, является «Манчестер Юнайтед». Отставание «красных дьяволов» составляет 11 очков, при этом максимально «МЮ» может набрать лишь 12. Таким образом, лондонцы практически обеспечили себе попадание в главный еврокубок.