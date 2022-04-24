​Где смотреть матч «Челси» - «Вест Хэм» онлайн

В одном из воскресных матчей 34-го тура Английской премьер-лиги футбольных фанатов ждёт дерби Лондона – «Челси» против «Вест Хэма».

Дерби на «Стэмфорд Бридж» стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Положение «Челси» на третьей позиции в таблице Премьер-лиги кажется твёрдым, но на финише турнирной дистанции может произойти всякое, и расслабляться команда Томаса Тухеля точно не следует. В воскресенье «пенсионеров» ждёт дерби против «колючего» «Вест Хэма», идущего в таблице седьмым.