Алонсо может перейти в «Атлетико»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо в летнее трансферное окно может пополнить ряды мадридского «Атлетико». Согласно данным от испанского издания Marca, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне определил Алонсо в качестве одной из главных целей на грядущее трансферное окно.

Контракт Маркоса Алонсо с «Челси» истекает летом 2023 года. Мадридский «Атлетико» был связан с трансфером футболиста начиная с сезона 2017/18. Сам Маркос является воспитанником «Реала».

В этом сезоне Алонсо провёл за «Челси» 22 матча в чемпионате Англии. В этом поединке испанский защитник отличился двумя голами и тремя результативными передачами.