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Алонсо может перейти в «Атлетико»

23 Апреля 2022 • 13:36 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.40 6.50
24.04 16:00

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо в летнее трансферное окно может пополнить ряды мадридского «Атлетико». Согласно данным от испанского издания Marca, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне определил Алонсо в качестве одной из главных целей на грядущее трансферное окно.

Контракт Маркоса Алонсо с «Челси» истекает летом 2023 года. Мадридский «Атлетико» был связан с трансфером футболиста начиная с сезона 2017/18. Сам Маркос является воспитанником «Реала».

В этом сезоне Алонсо провёл за «Челси» 22 матча в чемпионате Англии. В этом поединке испанский защитник отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Маркос Алонсо
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