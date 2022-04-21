Кристенсен об ошибке против «Арсенала»: «100% ответственности за первый гол лежит на мне»

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен прокомментировал свою ошибку, которая в первом тайме привела к голу нападающего «Арсенала» Эдди Нкетии. Датчанин неудачно отдал пас назад вратарю, после чего соперник перехватил мяч и открыл счёт в матче.

«100% ответственности за первый гол лежит на мне, но мне повезло, что мы быстро отыгрались благодаря голу Тимо Вернера», – написал Кристенсен на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вчера Кристенсена заменили после первого тайма. По словам главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, датчанин сам попросил убрать его с поля. В конце сезона у Андреаса истекает контракт с клубом.