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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Английский клуб предложил Белотти трёхлетний контракт

23 Апреля 2022 • 20:17 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.40 6.60
Через 18 ч. 32 мин.

Английский «Вест Хэм» вступил в переговоры с нападающим итальянского «Торино» Андреа Белотти.

Контракт 28-летнего форварда с «Торино» завершается в июне и не будет продлён. По информации издания Fichajes, конкретные попытки подписать футболиста сборной Италии в качестве свободного агента уже предпринял «Вест Хэм». Клуб из Лондона предлагает Белотти трёхлетнее соглашение.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к нападающему со стороны многочисленных представителей Серии А, включая «Милан», «Наполи» и «Рому».

Андреа Белотти поразил ворота 5 раз в 18 поединках нынешнего розыгрыша итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вест Хэм Андреа Белотти
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