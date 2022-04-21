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Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон вошли в консорциум Бротона, который хочет купить «Челси»

21 Апреля 2022 • 13:46 Комментировать
Челси
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Вест Хэм
1.52 4.20 6.20
24.04 16:00

Семикратный чемпион мира по Формуле-1 Льюис Хэмилтон и экс-первая ракетка планеты Серена Уильямс вошли в консорциум Мартина Бротона, который является одним из трёх претендентов на покупку «Челси».

Уильямс и Хэмилтон пообещали инвестировать по 10 миллионов фунтов в предложение Бротона по приобретению «Челси». Напомним, что двумя остальными кандидатами на роль новых владельцев «пенсионеров» являются Тодд Боэли и Стивен Пальюка, который на данный момент имеет 50% акций в итальянской «Аталанте».

Что примечательно, сам Мартин Бротон владеет акциями в другом лондонском клубе – «Кристал Пэласе». Для покупки «Челси» бизнесмену нужно будет избавиться от этих активов, иначе правительство Великобритании заблокирует сделку.

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Челси
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