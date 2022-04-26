Жоржиньо извинился за незабитый пенальти

Полузащитник «Челси» Жоржиньо попросил прощения за нереализованный пенальти в матче 34-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

«В таких важных играх всегда присутствует давление. Если у тебя есть хоть малейшее сомнение, ты совершаешь ошибку. Может, у меня было чересчур много времени на раздумья. Я плохо себя чувствую и прошу прощения», — приводит слова Жоржиньо Sky Sports.

Напомним, что итальянский полузащитник не сумел реализовать 11-метровый удар на 87-й минуте встречи при счёте 0:0. Однако на 90-й минуте Кристиан Пулишич своим голом принёс «синим» победу.

После 32 проведённых матчей лондонцы занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 15 очков.