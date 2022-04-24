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Тухель подтвердил уход Рюдигера из «Челси»

24 Апреля 2022 • 22:08 Комментировать
Челси
1:0
Вест Хэм
окончен

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заявил, что Антонио Рюдигер действительно решил покинуть клуб по окончании сезона.

Контракт 29-летнего центрального защитника истекает в июне, и «Челси» не удалось убедить немца продлить соглашение. Совсем скоро Рюдигер станет свободным агентом.

«Ситуация такова: он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе, – признался Тухель после победы над «Вест Хэмом» (1:0). – Я и клуб сделали всё возможное, но больше не могли ничего предпринять. Если бы не санкции, мы могли бы по крайней мере продолжить попытки, но у нас связаны руки. Мы не принимаем это на свой счёт, это исключительно решение Рюдигера», – сказал наставник «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Антонио Рюдигер близок к переходу в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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