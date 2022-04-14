В «Тоттенхэме» считают, что Джонстон выберет их, а не «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Тоттенхэма» уверено в успешном исходе борьбы с другими клубами за подписание голкипера Сэма Джонстона.

29-летний страж ворот «Вест Бромвича» заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Однако боссы «Тоттенхэма» твёрдо настроены переманить в свои ряды голкипера сборной Англии, с кем бы ни пришлось конкурировать в этом вопросе, сообщает Football League World.

Сэм Джонстон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провёл 36 поединков в английском Чемпионшипе за «ВБА», пропустив 33 гола и 15 раз сыграв «на ноль».