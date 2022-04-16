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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Бёрнли» высказались против увольнения Дайча

16 Апреля 2022 • 09:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1.50 4.30 6.50
Через 3 ч. 40 мин.

Фанаты «Бёрнли» выразили недовольство увольнением с поста главного тренера Шона Дайча, проработавшего в клубе больше девяти лет.

«Руководство «Бёрнли» обмануло нас. Теперь мы выглядим обречёнными на провал и, возможно, никогда не вернёмся в Премьер Лигу. 10 лет мы жили мечтой, играя в футбол Шона Дайча, а теперь его уволили», — приводит слова болельщиков Daily Mail.

Напомним, официально об увольнении Дайча было объявлено вчера, 15 апреля. До «бордовых» специалист возглавлял «Уотфорд».

В текущем сезоне АПЛ «Бернли» сумел одержать лишь четыре победы в 30 проведённых матчах и расположился на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Шон Дайч
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