«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за Тчуамени

«Манчестер Сити» поспорит с «Ливерпулем» за полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола начал подыскивать замену Фернандиньо, который покинет клуб нынешним летом.

В текущем сезоне 22-летний Тчуамени провёл за «монегасков» 44 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 40 миллионов евро. Контракт футболиста с «Монако» действует до лета 2024 года.