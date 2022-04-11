Конте призывает руководство как можно скорее выкупить Кулушевски

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте призывает руководство своего клуба как можно скорее выкупить нападающего Деяна Кулушевски, который выступает за команду на правах аренды из туринского «Ювентуса».

Шведу удалось впечатлить Конте буквально с первых же матчей, поэтому тренер призывает руководство в ближайшее время воспользоваться опцией выкупа в размере 38 миллионов евро и оставить футболиста на постоянной основе.

Напомним, что текущая аренда Кулушевски в «Тоттенхэм» рассчитана на полтора сезона. Вместе со шведом ряды «шпор» пополнил другой футболист «Ювентуса» – Родриго Бентанкур.