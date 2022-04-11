«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за Кулушевски

Вингер «Ювентуса» Деян Кулушевски может в ближайшее время подписать постоянный контракт с «Тоттенхэмом».

В настоящий момент швед находится в лондонском клубе в аренде, но уже впечатлил тренерский штаб и руководство «шпор», поэтому выкуп может быть осуществлён ещё до завершения сезона, сообщает Calciomercato. По информации источника, «Тоттенхэм» может заплатить «Ювентусу» за Кулушевски 35 млн евро.

21-летний футболист записал на свой счёт 3 гола и 6 результативных передач в 11 матчах английской Премьер-лиги с момента прибытия в «Тоттенхэм».