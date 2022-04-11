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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за Кулушевски

11 Апреля 2022 • 19:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
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16.04 14:30

Вингер «Ювентуса» Деян Кулушевски может в ближайшее время подписать постоянный контракт с «Тоттенхэмом».

В настоящий момент швед находится в лондонском клубе в аренде, но уже впечатлил тренерский штаб и руководство «шпор», поэтому выкуп может быть осуществлён ещё до завершения сезона, сообщает Calciomercato. По информации источника, «Тоттенхэм» может заплатить «Ювентусу» за Кулушевски 35 млн евро.

21-летний футболист записал на свой счёт 3 гола и 6 результативных передач в 11 матчах английской Премьер-лиги с момента прибытия в «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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