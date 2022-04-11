Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Интера»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы воссоединиться с Алессандро Бастони в «Тоттенхэме».

22-летний центральный защитник знаком с Конте по совместной работе в «Интере» в сезоне 2020/21. Тогда Бастони был важной частью команды, которая выиграла скудето под руководством нынешнего наставника «шпор».

По сведениям Calciomercato, Антонио Конте заинтересован в приглашении итальянца в «Тоттенхэм». Изначально считалось, что «Интер» не согласится отпускать молодого игрока, однако, как сообщается теперь, руководство миланского клуба заинтересовано в получении прибыли от продажи Бастони, часть которой будет инвестирована в новый контракт опытного защитника Стефана де Врея.