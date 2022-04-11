Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Интера»

11 Апреля 2022 • 21:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1.52 4.20 6.30
16.04 14:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы воссоединиться с Алессандро Бастони в «Тоттенхэме».

22-летний центральный защитник знаком с Конте по совместной работе в «Интере» в сезоне 2020/21. Тогда Бастони был важной частью команды, которая выиграла скудето под руководством нынешнего наставника «шпор».

По сведениям Calciomercato, Антонио Конте заинтересован в приглашении итальянца в «Тоттенхэм». Изначально считалось, что «Интер» не согласится отпускать молодого игрока, однако, как сообщается теперь, руководство миланского клуба заинтересовано в получении прибыли от продажи Бастони, часть которой будет инвестирована в новый контракт опытного защитника Стефана де Врея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
22:51 · Англия. Премьер-лига
Немецкий журналист назвал «чушью» информацию об интересе «Лейпцига» к тен Хагу
22:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложит около 70 млн евро за Милинковича-Савича
22:23 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» запланировал 2 приоритетных летних трансфера
21:28 · Англия. Премьер-лига
Приоритет для «Манчестер Юнайтед» летом — трансфер Нкунку
21:24 · Англия. Чемпионшип
Озил не перейдёт в «Халл»
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложил Холанну большой контракт на 5 лет
21:11 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Интера»
19:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ»: «Хочу, чтобы этот сезон поскорее закончился»
19:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «МЮ» прокомментировал репутацию и положение Рангника в команде
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за Кулушевски
18:58 · Англия. Кубок Англии
Аткинсон обслужит полуфинал Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поставил лидера «Вулверхэмптона» в приоритет на летние трансферы
18:07 · Англия. Премьер-лига
Конте призывает руководство как можно скорее выкупить Кулушевски
17:24 · Англия. Премьер-лига
Кин считает, что Салах переберётся в Испанию
Все новости
Рекомендуем