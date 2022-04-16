Шон Райт-Филлипс «Лукаку был феноменален до того момента, как тренер сменил тактику»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс прокомментировал игру нападающего лондонцев Ромелу Лукаку.

«Мы видим, что всё пошло не так удачно, как он хотел. В своём первом матче против «Арсенала» он был феноменален, но затем «Челси» начал играть по другой тактике, и Лукаку стало сложнее. Тренер должен найти взаимопонимание со своим игроком», — приводит слова Райт-Филлипса Goal.

Экс-футболист также считает, что бельгийскому форварду не хватает уверенности, чтобы реализовывать те моменты, которые у него есть.

Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера» летом прошлого года за 97.5 миллионов фунтов. В текущем сезоне 28-летний форвард забил 12 мячей и сделал две результативные передачи в 36 матчах за команду Томаса Тухеля.