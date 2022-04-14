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Алиссон назвал лучшего нападающего мира

14 Апреля 2022 • 13:39 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
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16.04 14:30

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер рассказал, кого считает лучшим нападающим мира на сегодняшний день.

«Левандовски — лучшая «девятка» в мире. Также неплохо идут дела у Бензема, а Нуньес оформил хет-трик в последнем матче «Бенфики». У многих нападающих неплохо складывается», — приводит слова Алиссона Sky Sports.

На счету 33-летнего Левандовски 47 забитых мячей в нынешнем сезоне во всех турнирах. 34-летний Бензема поражал ворота соперников 38 раз.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Бенфику» (6:4). В обоих матчах ворота мерсисайдцев поражал 22-летний уругваец Дарвин Нуньес.  

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Роберт Левандовски Алиссон Бекер
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