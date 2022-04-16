Джеррард: «Суарес легко мог опозорить тебя на тренировке»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о том, как проходили тренировки с Луисом Суаресом.

«Даже на тренировках ощущалось огромное желание Суареса побеждать. Помню, однажды шли с Каррагером после тренировки, и он сказал: «Я не хочу играть против него на тренировках каждый день», — приводит слова Джеррарда The Overlap.

Джеррард отметил, что уругвайский форвард мог легко опозорить защитников своими трюками, даже не осознавая, как ему это удаётся.

Суарес выступал за «Ливерпуль» в 2011-2014 годах. В составе мерсисайдской команды он выиграл Кубок Футбольной лиги. В настоящее время 35-летний нападающий защищает цвета мадридского «Атлетико».