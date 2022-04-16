Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «Суарес легко мог опозорить тебя на тренировке»

16 Апреля 2022 • 12:34 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Брайтон
1.50 4.30 6.50
Через 0 ч. -4 мин.

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о том, как проходили тренировки с Луисом Суаресом.

«Даже на тренировках ощущалось огромное желание Суареса побеждать. Помню, однажды шли с Каррагером после тренировки, и он сказал: «Я не хочу играть против него на тренировках каждый день», — приводит слова Джеррарда The Overlap.  

Джеррард отметил, что уругвайский форвард мог легко опозорить защитников своими трюками, даже не осознавая, как ему это удаётся.

Суарес выступал за «Ливерпуль» в 2011-2014 годах. В составе мерсисайдской команды он выиграл Кубок Футбольной лиги. В настоящее время 35-летний нападающий защищает цвета мадридского «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  14:30 Тоттенхэм ... Брайтон 1.68 4.00 5.20
16.04  17:00 Уотфорд ... Брентфорд 2.75 3.20 2.75
16.04  17:00 Саутгемптон ... Арсенал 3.65 3.65 2.03
16.04  17:00 Манчестер Юнайтед ... Норвич 1.25 6.40 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
14:18 · Англия. Кубок Англии
Мерсон: «Уокер обороняется лучше, чем Трент»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» — «Брайтон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
13:56 · Англия. Кубок Англии
Оуэн дал прогноз на «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 1
13:55 · Англия. Премьер-лига
Шон Райт-Филлипс «Лукаку был феноменален до того момента, как тренер сменил тактику»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Шон Райт-Филлипс: «Пулишичу мешает его универсальность»
13:30 · Англия. Кубок Англии
Тухель о Лофтусе-Чике: «Всё зависит от него» 1
13:25 · Англия. Премьер-лига
Матич подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Рангник: Финальный отрезок сезона станет для «Манчестер Юнайтед» проверкой на прочность
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет платить за Холанна по частям
13:11 · Англия. Премьер-лига
Куртуа назвал Салаха одним из лучших игроков десятилетия
12:34 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Суарес легко мог опозорить тебя на тренировке» 1
11:51 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался об инциденте с Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом
11:32 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Арсенала» Парти рискует пропустить остаток сезона
10:53 · Англия. Премьер-лига
Рангник не жалеет, что возглавил «Манчестер Юнайтед» 2
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем