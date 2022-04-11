«Арсенал» пополнится полузащитником «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис перейдёт в «Арсенал» летом нынешнего года, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство лондонского клуба нацелено на приобретение нападающего, однако Луис также вызывает у них интерес.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний хавбек провёл 27 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. В Англии он выступает уже третий сезон.

Контракт футболиста с бирмингемцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересен «Арсенала» к бельгийскому полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу.