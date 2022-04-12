Асенсио предложен двум английским клубам

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио, похоже, сменит клуб в межсезонье.

«Реал» запланировал на лето ряд дорогостоящих входящих сделок, в числе которых приобретения Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. В связи с этим «сливочным» потребуется компенсировать расходы продажей некоторых игроков.

Как сообщил журналист Экрем Конур, услуги Марко Асенсио уже были предложены английским «Тоттенхэму» и «Арсеналу». Ранее также стало известно о встрече агента игрока с представителями итальянского «Милана». Именно эти три клуба являются главными претендентами на 26-летнего испанца.

Согласно данным итальянских СМИ, «Реал» надеется выручить с продажи Асенсио около 30 млн евро.