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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Асенсио предложен двум английским клубам

12 Апреля 2022 • 00:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1.52 4.20 6.40
16.04 14:30

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио, похоже, сменит клуб в межсезонье.

«Реал» запланировал на лето ряд дорогостоящих входящих сделок, в числе которых приобретения Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. В связи с этим «сливочным» потребуется компенсировать расходы продажей некоторых игроков.

Как сообщил журналист Экрем Конур, услуги Марко Асенсио уже были предложены английским «Тоттенхэму» и «Арсеналу». Ранее также стало известно о встрече агента игрока с представителями итальянского «Милана». Именно эти три клуба являются главными претендентами на 26-летнего испанца.

Согласно данным итальянских СМИ, «Реал» надеется выручить с продажи Асенсио около 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Арсенал Лондон Марко Асенсио
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