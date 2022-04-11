Карвальо подпишет 5-летний контракт с «Ливерпулем»

В ближайшее время будет официально объявлено о переходе полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо в «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже прошёл медицинское обследование и готов подписать 5-летний контракт с мерсисайдцами. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро плюс 2.7 в качестве бонусов.

В текущем сезоне Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) 19-летний хавбек провёл 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Карвальо в 3.5 миллиона евро.