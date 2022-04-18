Моура: «Попадание в четвёрку лучших всё еще возможно»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура заявил журналистам, что разочарован результатом игры с «Брайтоном», но считает, что клуб всё ещё может попасть в топ-4 АПЛ.

«Мы все разочарованы. Это была очень плохая игра. Нам нужно учиться на таких играх. Нет времени обижаться. Перейдем к следующей игре», - сказал Моура в интервью Athletic.

Несмотря на поражение в домашнем матче, «Тоттенхэм» продолжает занимать четвертое место в чемпионате Англии, опережая «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» на три очка.

«Четверка лучших все еще возможна, и это наша цель. Мы не можем терять рассудок сейчас, мы не можем терять голову, потому что мы очень хорошо провели последние несколько игр», - добавил Моура.