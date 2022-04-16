Матич подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич подтвердил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«После долгих раздумий я решил, что этот сезон станет для меня последним в «Манчестер Юнайтед». Я проинформировал сотрудников клуба и игроков о своём решении», — заявил Матич.

33-летний футболист также поблагодарил болельщиков, заявив, что для него было большой честью защищать цвета такого великого клуба.

Несмотря на то, что контракт сербского полузащитника с «красными» дьяволами истекает лишь в конце 2023 года, футболист проинформировал руководство манкунианцев о жалании покинуть команду. За английский клуб хавбек проводит свой пятый сезон.

Помимо «МЮ», Матич также выступал за «Челси», «Бенфику» и «Витесс».