Хейбьерг выразил недовольство партнёрами по команде

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг негативно выразил свое отношение к происходящему на поле во время матча с «Брайтоном», сообщают английские журналисты. Датчанин был очень недоволен отсутствием движения со стороны нападающих «Тоттенхэма».

Как отмечает источник, Хейбьерг несколько раз выражал свое недовольство Кейну и Сону во время игры. Журналист сообщает, что датчанин разочарованно махал руками из-за отсутствия вариантов для передачи в середине первого тайма.

«Тоттенхэм» в минувшем туре АПЛ проиграл на своем поле «Брайтону» со счетом 0:1. Тем не менее, команда по-прежнему сохраняет шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.