Льорис: «Подушки безопасности нет, нужно готовиться к следующей игре»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал шансы клуба попасть в топ-4 АПЛ после того, как «шпоры» проиграли на своем поле «Брайтону» со счетом 0:1.

«У нас нет подушки безопасности. Мы должны идти от игры к игре, потому что, если мы заглянем слишком далеко вперед, мы можем совершить промах в других играх», - сказал Льорис.

Он отметил, что команда продолжает готовиться к следующим матчам в боевом режиме.

«На тренировках мы будем готовиться как можно лучше. Впереди много сложных игр, особенно с такими командами, как «Брайтон», которым нечего терять и которые играют совершенно спокойно», - добавил Льорис.