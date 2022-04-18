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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис: «Подушки безопасности нет, нужно готовиться к следующей игре»

18 Апреля 2022 • 11:27 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Брайтон
окончен

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал шансы клуба попасть в топ-4 АПЛ после того, как «шпоры» проиграли на своем поле «Брайтону» со счетом 0:1.

«У нас нет подушки безопасности. Мы должны идти от игры к игре, потому что, если мы заглянем слишком далеко вперед, мы можем совершить промах в других играх», - сказал Льорис.

Он отметил, что команда продолжает готовиться к следующим матчам в боевом режиме.

«На тренировках мы будем готовиться как можно лучше. Впереди много сложных игр, особенно с такими командами, как «Брайтон», которым нечего терять и которые играют совершенно спокойно», - добавил Льорис.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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