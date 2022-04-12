Пайе: «Мной интересовался «Манчестер Юнайтед», но я решил вернуться в Марсель»

Полузащитник «Марселя» и сборной Франции Димитри Пайе признался, что отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» в 2017 году ради возвращения в родную страну.

«Я не из тех, кто живёт сожалениями. Мной интересовались большие клубы, в частности «Манчестер Юнайтед», но я решил вернуться в «Марсель». Такой вариант продолжения карьеры был лучшим для меня и моей семьи», — рассказал Пайе в эфире шоу RMC Le Vestiaire.

В Англии Пайе защищал цвета лондонского «Вест Хэма», однако в 2017 году принял решение вернуться во Францию.

В текущем сезоне Лиги 1 35-летний футболист забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 встречах. Действующий контракт Пайе с «Марселем» рассчитан до лета 2024 года.