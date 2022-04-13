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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака: «Не покину «Арсенал», пока не выиграю что-то особенное»

13 Апреля 2022 • 15:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1.52 4.20 6.40
16.04 14:30

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что не покинет команду, пока не выиграет с ней что-то особенное.

«После этого сезона у меня останется два года по контракту с «Арсеналом». Я отдам все силы за этот клуб и не уйду, пока не добьюсь с ним чего-то особенного», — заявил Джака в своей колонке на The Players Tribune.

Также футболист заявил, что хочет улучшить свои отношения с болельщиками «канониров».

Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года. Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний полузащитник провёл 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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