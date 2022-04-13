Джака: «Не покину «Арсенал», пока не выиграю что-то особенное»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что не покинет команду, пока не выиграет с ней что-то особенное.

«После этого сезона у меня останется два года по контракту с «Арсеналом». Я отдам все силы за этот клуб и не уйду, пока не добьюсь с ним чего-то особенного», — заявил Джака в своей колонке на The Players Tribune.

Также футболист заявил, что хочет улучшить свои отношения с болельщиками «канониров».

Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года. Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний полузащитник провёл 19 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.