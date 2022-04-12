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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джейми Реднапп: «Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в мае обещает быть интересным»

12 Апреля 2022 • 17:45 Комментировать
Тоттенхэм
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Брайтон
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16.04 14:30
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп поделился ожиданиями от противостояния своих экс-клубов, которое должно состояться в мае в рамках чемпионата Англии.
 
«У меня есть ощущение, что матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 7 мая обещает быть интересным. Сможет ли Клопп справится? Этот матч обещает быть для «Ливерпуля» самым сложным и помешать им в борьбе за титул», – цитирует Реднаппа Anfield Watch.
 
На данный момент у «Тоттенхэма» под руководством Антонио Конте 4 победы подряд в чемпионате Англии. Команда недавно поднялась на четвёртую строчку в АПЛ, которая позволяет им в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Джейми Реднапп
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