Джейми Реднапп: «Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в мае обещает быть интересным»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп поделился ожиданиями от противостояния своих экс-клубов, которое должно состояться в мае в рамках чемпионата Англии.

«У меня есть ощущение, что матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 7 мая обещает быть интересным. Сможет ли Клопп справится? Этот матч обещает быть для «Ливерпуля» самым сложным и помешать им в борьбе за титул», – цитирует Реднаппа Anfield Watch.

На данный момент у «Тоттенхэма» под руководством Антонио Конте 4 победы подряд в чемпионате Англии. Команда недавно поднялась на четвёртую строчку в АПЛ, которая позволяет им в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.