«Манчестер Сити» хочет платить за Холанна по частям

Руководство «Манчестер Сити» не хочет платить дортмундской «Боруссии» за нападающего Эрлинга Холанна всю сумму сразу, сообщает Goal.

По информации источника, «горожане» планируют согласовать план платежей, чтобы выплачивать данную сумму в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити близок к приобретению 21-летнего норвежца за 145 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанн провёл в составе «шмелей» 25 матчей, в которых забил 23 гола и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 миллионов евро.