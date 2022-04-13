Конте сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что болезнь протекает в лёгкой форме без явных симптомов, поэтому итальянский специалист не будет изолирован на долгое время.

Следующий матч «Тоттенхэма» запланирован на субботу, 16 апреля. Противостоять «шпорам» будет «Брайтон». Ожидается, что Конте сможет руководить своими подопечными в этой встрече.

После 31 тура лондонская команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 57 набранных очков.