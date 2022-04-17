Конте раскритиковал судейство в матче с «Брайтоном»

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте остался недоволен работой арбитров в матче с «Брайтоном».

Конте сказал, что арбитры должны уделять гораздо больше внимания защите игроков. Антонио отметил, что он сам был футболистом и прекрасно понимает, как всё это работает. Итальянский тренер добавил, что в матче с «Брайтоном» арбитр мог серьёзнее наказывать игроков «чаек» и не ломать темп игры, когда гости симулировали травмы.

Напомним, что в итоге «Брайтон» в концовке сумел вырвать победу у лондонской команды со счётом 1:0. Три очка «чайкам» принёс точный удар Леандро Троссара.