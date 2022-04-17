Агбонлахор – об атаке «Тоттенхэма»: «Сегодня они были беззубыми в атаке»

Экс-нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна после матча с «Брайтоном» (0:1).

Перед матчем против «Брайтона», капитан «шпор» летал в американскую Огасту на «Мастерс» — турнир по гольфу.

«Вы знаете Кейна. Я его самый большой поклонник, но если ты летишь с игры на «Мастерс», совершаешь такое путешествие и возвращаешься обратно, а потом показываешь такое выступление, как сегодня, то к тебе должны быть вопросы.

Правильно ли он поступил? Потому что сегодня они были беззубыми в атаке, ни одного удара в цель.

Каждый раз, когда они получают преимущество против «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», они его теряют», — передаёт слова Агбонлахора Daily Mail со ссылкой на talkSPORT.

В текущем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал девять голевых передач. Цена 28-летнего англичанина на Transfermarkt составляет €100 млн.

После поражения от «Брайтона» «Тоттенхэм» имеет в своём активе 57 очков после 32 матчей, таким образом занимая четвёртую строчку чемпионата. У идущих позади «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на три балла меньше, но у «пушкарей» есть матч в запасе.