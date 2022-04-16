Шон Райт-Филлипс: «Пулишичу мешает его универсальность»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс поделился мнением об футболисте лондонской команды Кристиане Пулишиче.

Экс-игрок считает, что американцу мешает его универсальность.

«Если ты играешь на разных позициях, то можешь делать это хорошо, но не отлично», — приводит слова Райт-Филлипса Goal.

Кроме того, англичанин отметил, что Пулишичу вредят частые травмы. Несмотря на это, бывший футболист «Челси» видит большой потенциал в 23-летнем вингере.

В текущем сезоне Пулишич провёл в составе «синих» 31 матч, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.