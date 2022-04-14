«Тоттенхэм» – один из претендентов на Лукаку

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Бельгиец проводит не лучший сезон в «Челси» после перехода из «Интера», что стало поводом для многочисленных слухов о его будущем. Одним из вариантом продолжения карьеры Лукаку называется возвращение в миланский «Интер» на правах аренды.

По данным La Repubblica, 28-летний форвард также может оказаться в другом лондонском клубе – «Тоттенхэме». Вполне реальным такой расклад делает фигура тренера: Антонио Конте, ныне возглавляющий «шпор», в недавнем прошлом успешно сотрудничал с Лукаку в «Интере».