«Тоттенхэм» неожиданно проиграл и прервал серию из четырёх побед

Лондонский «Тоттенхэм» не сумел в матче 33-го тура чемпионата Англии заработать очки на своём поле, уступив «Брайтону» (0:1), прервав свою победную серию из четырёх матчей.
Единственный гол в матче забил Леандро Троссар в добавленное ко второму тайму время.
Поражение сохранило «шпор» (57 очков)) на четвёртой строчке турнирной таблицы, «Брайтон» поднялся на одну позицию – 10-е место (40 очков).
Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт на выезде против «Брентфорда», «Брайтон» отправится в гости к «Манчестер Сити».
Протокол игры
|90'Троссар Леандро (0:1)
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор • 90'Бентанкур Родриго 34' 72' (Уинкс Гарри ( 72') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Регилон Серхио•Кулушевски Деян 27' 64' (Лукас Моура ( 64') •Кейн Гарри•Сон Хынмин 88' (Бергвейн Стевен ( 88')
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Лемпти Тарик 82' (Марч Соломон ( 82') •Гросс Паскаль•Биссума Ив • 58'Кайседо Мойсес 78' (Лаллана Адам ( 78') •Троссар Леандро•Мвепу Энок 26' 46' (Уэлбек Данни ( 46') •Макаллистер Алексис
16 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".