«Тоттенхэм» неожиданно проиграл и прервал серию из четырёх побед

Лондонский «Тоттенхэм» не сумел в матче 33-го тура чемпионата Англии заработать очки на своём поле, уступив «Брайтону» (0:1), прервав свою победную серию из четырёх матчей.

Единственный гол в матче забил Леандро Троссар в добавленное ко второму тайму время.

Поражение сохранило «шпор» (57 очков)) на четвёртой строчке турнирной таблицы, «Брайтон» поднялся на одну позицию – 10-е место (40 очков).

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт на выезде против «Брентфорда», «Брайтон» отправится в гости к «Манчестер Сити».