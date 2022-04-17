Конте – о поражении «Тоттенхэма»: «Брайтон» победил заслуженно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о домашнем поражении своей команды от «Брайтона» (0:1) в матче АПЛ.

«Мы действовали очень медленно. В такой тактической игре, как эта, необходимо быстро передвигать мяч, находить пространство и угрожать воротам. Возможно, сказалась весенняя погода – я пытаюсь найти оправдание, но вряд ли нашу игру можно назвать хорошей.

Думаю, ничья была бы более логичным итогом, но победил «Брайтон», и они заслужили это. Они здорово сыграли, перекрывая нам пространство, контратакуя и двигая мяч быстрее нас», – прокомментировал неудачу итальянский специалист.

За шесть туров до финиша «Тоттенхэм» занимает четвёртую строчку, на три очка опережая «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако у «канониров» имеется один матч в запасе.