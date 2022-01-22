Мойес ни разу не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в АПЛ

«Вест Хэм» покинул Манчестер несолоно хлебавши – на поле «Олд Траффорд» команда Дэвида Мойеса проиграла со счётом 0:1, пропустив единственный гол от Маркуса Рэшфорда уже в добавленное ко второму тайму время.

Рулевой «молотобойцев» Дэвид Мойес снова не смог победить на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге. Шотландцу за долгую тренерскую карьеру ещё ни разу не покорялось это достижение. Команды, которыми руководил Мойес, в Премьер-лиге на «Олд Траффорд» провели 15 матчей. Результаты следующие: 4 ничьи и 11 поражений.

Стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о Премьер-лиге. В сентябре, например, «Вест Хэм» Дэвида Мойеса обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на выезде в Кубке лиги.