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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес ни разу не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в АПЛ

22 Января 2022 • 23:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм
окончен

«Вест Хэм» покинул Манчестер несолоно хлебавши – на поле «Олд Траффорд» команда Дэвида Мойеса проиграла со счётом 0:1, пропустив единственный гол от Маркуса Рэшфорда уже в добавленное ко второму тайму время.

Рулевой «молотобойцев» Дэвид Мойес снова не смог победить на «Олд Траффорд» в Премьер-лиге. Шотландцу за долгую тренерскую карьеру ещё ни разу не покорялось это достижение. Команды, которыми руководил Мойес, в Премьер-лиге на «Олд Траффорд» провели 15 матчей. Результаты следующие: 4 ничьи и 11 поражений.

Стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о Премьер-лиге. В сентябре, например, «Вест Хэм» Дэвида Мойеса обыгрывал «Манчестер Юнайтед» на выезде в Кубке лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес
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окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
окончен Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 2.95 3.00 2.65
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 2.00 3.65 3.65
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 11.50 5.70 1.27
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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