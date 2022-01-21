​Роналду может пропустить ближайший матч «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду рискует не сыграть в субботнем поединке Премьер-лиги Англии против «Вест Хэма». Об этом сообщается на страницах официального сайта «Манчестер Юнайтед». Роналду испытывает проблемы с шеей после игры против «Брентфорда», которая проходила посреди недели.

В сезоне 2021/2022 Криштиану Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча. На счету звёздного португальского нападающего 14 результативных ударов и 3 голевых паса на партнёров.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» стартует на «Олд Траффорд» 22 января в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.