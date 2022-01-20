Де Хеа совершил 80 сэйвов в текущем сезоне АПЛ, у Эдерсона – 99 за два года

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне английской Премьер-лиги испытывает огромные проблемы в оборонительных действиях и вчерашний поединок против «Брентфорда» не стал исключением. Голкиперу Давиду де Хеа неоднократно приходилось спасать своих партнеров по команде в течение 90 минут матча.

После игры статистический портал WhoScored поделился интересными данными. Оказывается, в нынешнем розыгрыше первенства де Хеа совершил уже 80 сэйвов – это на 10 больше, чем у ближайшего преследователя.

В сравнении, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон за два последних года только лишь 99 раз парировал удары соперника. В прошлом сезоне «горожане» и «МЮ» возглавили турнирную таблицу чемпионата.