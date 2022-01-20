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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа совершил 80 сэйвов в текущем сезоне АПЛ, у Эдерсона – 99 за два года

20 Января 2022 • 20:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.90 3.85 3.85
22.01 18:00

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне английской Премьер-лиги испытывает огромные проблемы в оборонительных действиях и вчерашний поединок против «Брентфорда» не стал исключением. Голкиперу Давиду де Хеа неоднократно приходилось спасать своих партнеров по команде в течение 90 минут матча.

После игры статистический портал WhoScored поделился интересными данными. Оказывается, в нынешнем розыгрыше первенства де Хеа совершил уже 80 сэйвов – это на 10 больше, чем у ближайшего преследователя.

В сравнении, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон за два последних года только лишь 99 раз парировал удары соперника. В прошлом сезоне «горожане» и «МЮ» возглавили турнирную таблицу чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эдерсон
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