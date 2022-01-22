​Роналду уже 567 дней не забивал со штрафных

В последние годы у Криштиану Роналду не лучшим образом обстоят дела с таким компонентом игры, как удары со штрафных. Звёздный португальский нападающий не отличался голом со штрафного уже 567 дней.

В последний раз Криштиану Роналду забивал со штрафного ещё 4 июля 2020 года. Тогда португалец отличился со штрафного в дерби «Ювентуса» против «Торино».

В субботу «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе принимал «Вест Хэм» в рамках двадцать третьего тура Премьер-лиги Англии. Команда Ральфа Рангника вырвала три очка уже в компенсированное ко второму тайму время. Голом отметился Маркус Рэшфорд.