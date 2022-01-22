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​Роналду уже 567 дней не забивал со штрафных

22 Января 2022 • 19:59 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм
окончен

В последние годы у Криштиану Роналду не лучшим образом обстоят дела с таким компонентом игры, как удары со штрафных. Звёздный португальский нападающий не отличался голом со штрафного уже 567 дней.

В последний раз Криштиану Роналду забивал со штрафного ещё 4 июля 2020 года. Тогда португалец отличился со штрафного в дерби «Ювентуса» против «Торино».  

В субботу «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе принимал «Вест Хэм» в рамках двадцать третьего тура Премьер-лиги Англии. Команда Ральфа Рангника вырвала три очка уже в компенсированное ко второму тайму время. Голом отметился Маркус Рэшфорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
22 Января 2022 в 20:06
гол в ворота Торино был первым из последних 40 или 50-ти штрафных ударов...
Alex1972
22 Января 2022 в 20:01
Это рекорд. Петух их любит .. Хе-хе...
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окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 1.92 3.80 3.80
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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