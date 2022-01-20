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Рангник решил оставить Элангу в «МЮ» после просмотра нарезок матчей с его участием на YouTube

20 Января 2022 • 22:48 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.90 3.85 3.85
22.01 18:00

Вчера 19-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга помог своей команде обыграть «Брентфорд», открыв во втором тайме счет в матче. Оказывается, если бы не Ральф Рангник, то сейчас швед играл бы в другой команде на правах аренды.

Как уверяет британское издание Daily Mail, перед тем, как официально приступить к работе с манкунианцами, немецкий специалист пересмотрел нарезки поединков молодежного коллектива с участием Эланги на YouTube. Увидев в игроке потенциал, Рангник тут же потребовал у руководства «МЮ» не отдавать его в аренду.

«Я сразу заметил, что этот парнишка очень хорош. На данный момент мне нравится, как он работает на тренировках», - заявил сам Рангник на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Энтони Эланга
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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