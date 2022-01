«Манчестер Юнайтед» одержал в АПЛ трёхсотую победу на выезде

«Манчестер Юнайтед» благодаря успешной игре с «Брентфордом» смог одержать трёхсотую выездную победу в АПЛ.

Победа в перенесённом матче 17 тура чемпионата Англии стала трёхсотой для «Манчестер Юнайтед» со времён основания Премьер-лиги, сообщает Opta. При этом «Манчестер Юнайтед» имеет весомый отрыв от преследователей. «Челси» пока одержал на выезде в АПЛ лишь 259 побед, у «Арсенала» 246, «Ливерпуль» выиграл на выезде 239 раз, а «Манчестер Сити» 188.

