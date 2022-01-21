Рангник: «Роналду спрашивал, почему я заменил его, а не кого-то из молодых»

На пятничной пресс-конференции Ральф Рангник продолжал получать вопросы по поводу реакции Криштиану Роналду на его замену в игре с «Брентфордом». Звёздного португальца в том моменте захлёстывали эмоции, поскольку он не привык, что тренер снимает его с игры.

Ральф Рангник во время общения с журналистами снова подчеркнул, что как тренер он должен принимать решения во благо команды. В той ситуации Рангнику нужно было снять с поля игрока атаки и выпустить защитника.

«Вопрос был лишь в том, кого менять. Роналду спросил, почему я заменил его, а не кого-то из молодых. Ответ пришёл быстро, когда один из молодых игроков [Маркус Рэшфорд – прим.] забил третий гол», - высказался Рангник.

Напомним, что Криштиану Роналду может пропустить субботний матч «МЮ» против «Вест Хэма».