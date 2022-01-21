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Рангник: «Роналду спрашивал, почему я заменил его, а не кого-то из молодых»

21 Января 2022 • 19:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.90 3.80 3.85
Через 21 ч. 58 мин.

На пятничной пресс-конференции Ральф Рангник продолжал получать вопросы по поводу реакции Криштиану Роналду на его замену в игре с «Брентфордом». Звёздного португальца в том моменте захлёстывали эмоции, поскольку он не привык, что тренер снимает его с игры.

Ральф Рангник во время общения с журналистами снова подчеркнул, что как тренер он должен принимать решения во благо команды. В той ситуации Рангнику нужно было снять с поля игрока атаки и выпустить защитника.

«Вопрос был лишь в том, кого менять. Роналду спросил, почему я заменил его, а не кого-то из молодых. Ответ пришёл быстро, когда один из молодых игроков [Маркус Рэшфорд – прим.] забил третий гол», - высказался Рангник.

Напомним, что Криштиану Роналду может пропустить субботний матч «МЮ» против «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
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