Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на субботний матч

Накануне «Манчестер Юнайтед» уведомлял общественность о том, что из-за проблем с шеей участие Криштиану Роналду в игре с «Вест Хэмом» находится под вопросом. Тем не менее, португалец успел полностью восстановиться. Об этом свидетельствует тот факт, что Роналду был включён в стартовый состав «красных дьяволов» на субботний поединок.

Полностью стартовый состав «МЮ» выглядит так: Де Хеа – Далот, Магуайр, Варан, Теллес – Мактоминей, Фред, Фернандеш – Гринвуд, Эланга, Роналду.

Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.